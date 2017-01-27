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برلماني: مؤتمرات الشباب «سُنة حميدة».. وحدث «ما لا يرتضيه الأهل» قبل زيارة الرئيس
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

برلماني: مؤتمرات الشباب «سُنة حميدة».. وحدث «ما لا يرتضيه الأهل» قبل زيارة الرئيس

الجمعة، 27 يناير 2017 03:57 م
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وصف شرعي محمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، تنظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ”مؤتمرات الشباب” بـ”السنه الحميدة”، معتبرا أن الشباب “نصف الحاضر وكل المستقبل”.
وأعلن شرعي من خلال لقائه على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن أسوان لم تشهد أي طفرة صناعية أو استثمارية منذ ستينات القرن الماضي سوى مصنع “كيما” للكيماويات، مشيرا إلى أن أسوان تشتهر بنوع جيد من الجرانيت والرمال والفوسفات والحديد، ومؤهلة لاستقبال الصناعات.
وأشار إلى أن القطاع السياحي في أسوان عانى كثيرا، مؤكدا أنه هناك العديد من العاملين بالسياحة قد غيروا مجال عملهم.
وقال: “أنه بالأمس القريب وقبل زيارة رئيس الجمهورية حدث ما لا يرضيه الأهل،  تم تقنين مياه الصرف الصحي  إلى نهر النيل” واصفا هذا بـ”تصدير الموت”.

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