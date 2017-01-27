افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب بمدينة أسوان الذي يناقش على مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات صعيد مصر، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا عن شباب الصعيد وأهم التحديات التي تواجه بناء المستقبل.