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الجمعة 27 يناير 2017 03:50 مساءً
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السيسي يشاهد فيلماً تسجيلياً عن شباب الصعيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

السيسي يشاهد فيلماً تسجيلياً عن شباب الصعيد

الجمعة، 27 يناير 2017 03:17 م
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب بمدينة أسوان الذي يناقش على مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات صعيد مصر، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا عن شباب الصعيد وأهم التحديات التي تواجه بناء المستقبل.

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