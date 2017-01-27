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برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الجمعة، 27 يناير 2017 03:10 م
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أسفرت قرعة دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا التي سحبت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الإسباني، عن مواجهة قوية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وفي اللقاء الآخر، يلتقي سيلتا فيجو مع فريق ديبورتيفو ألافيس.

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب يوم 1 فبراير المقبل، على أن يقام لقاء الإياب يوم 8 من الشهر نفسه.

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