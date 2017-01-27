أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، أن مصابي الشرطة والجيش في الأحداث الإرهابية أعطوها طاقة إيجابية لفخرهم واعتزازهم بما فعلوه من أجل الوطن.

وقالت مكرم في تصريحات لـ”أون لايف” الفضائية أثناء زيارتها لمصابي الشرطة والجيش بالمستشفيات : “أنا شفت شباب مصابين وأدوا واجبهم الوطني وفي وجههم ابتسامة وهما كلهم فخر واعتزاز أثناء حديثهم عن اصابتهم، أعطانا طاقة ايجابية واحساس جميل”.