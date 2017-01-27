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ننشر نص كلمة السيسي في افتتاح «مؤتمر الشباب»
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

ننشر نص كلمة السيسي في افتتاح «مؤتمر الشباب»

الجمعة، 27 يناير 2017 03:01 م

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح المؤتمر الوطنى الشهرى الثانى للشباب، فى محافظة أسوان، وذلك فى دورته الثالثة، بحضور ١٣٠٠ شاب وفتاة من محافظات الصعيد.
ووجه الرئيس الشكر لكل أهالى الصعيد على الدفء اللذى لاقاه منهم،  قائلاً:” وجدت دفء وأصالة من أهلنا فى الصعيد، وأنا سعيد اليوم بتواجدى معكم فى أسوان  وهذا المؤتمر سيتكرر فى ربوع مصرى بالوجه القبلى والبحرى”.

وقال الرئيس السيسى، من هنا من أرضنا الطيبة السمراء، من صعيدنا العزيز الصابر الصامد، من حيث يختلط الأمل بالمستقبل الواعد، بعراقة الماضى السحيق، من هنا حيث نبتت بذرة الحضارة الإنسانية التى زرعتها أيادى أجدادنا العظماء، وبقوة سواعد شبابنا وعقولهم وإرادتهم أعلن انطلاق المؤتمر الشهرى الثانى على مدار يومى 27 و 28 يناير 2017، وبقوة شبابها ستحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

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