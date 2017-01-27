ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية أن وزير الخارجية التركية مولود شاويش أوغلو قال إن بلاده سوف تتخذ الإجراءات المناسبة ضد اليونان، بعد رفض تسليم ثمانية من الجنود الأتراك الذين هربوا إلى الأراضي اليويانية في أعقاب فشل المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو من العام الماضي.

جدير بالذكر أن إحدى المحاكم اليونانية أصدرت قرارا أمس، الخميس، برفض الطلب الذي تقدمت به تركيا من أجل تسليم ثمانية من الجنود الأتراك.

وكشف وزير الخارجية التركية عن أن بلاده تدرس إلغاء اتفاق الهجرة مع اليونان، وبموجب الاتفاق كانت تركيا تستقبل المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي اليونانية عبر تركيا.

وأضاف الوزير التركي أن الحكم الصادر عن المحكمة اليونانية يحمل صبغة سياسية، وحذر من أن قرار المحكمة سوف يترك تعقيدات لا يمكن تجنبها على العلاقات بين تركيا واليونان.