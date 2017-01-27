أعطى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لفعاليات المؤتمر الوطني الثاني للشباب، على مدار يومي 26 و27 يناير 2017.

ووجه السيسي، التحية إلى أهالي الصعيد، شاكراً إياهم على الاستقبال الحافل والذي تم استقباله به، قائلاً: “أشعر بالدفء بينكم”.

وأعلن الرئيس، أن مؤتمر الشباب لن يكون في شرم وأسوان فقط، بل أيضاً في محافظات الوجه البحري، وكل أماكن مصر.