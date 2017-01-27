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مدير مشروع بـ«العاصمة الجديدة»: تسليم 69 عمارة في أكتوبر القادم
العاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة

مدير مشروع بـ«العاصمة الجديدة»: تسليم 69 عمارة في أكتوبر القادم

الجمعة، 27 يناير 2017 03:01 م
محيط - خالد الريس

أكد مدير إحدى المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة المهندس أحمد التوني،  أن شركته تولت عمل 69 عمارة متكاملة بالعاصمة الإدارية، مضيفا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 80 %.
وأوضح التوني من خلال لقاءه على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن العمالة المستخدمة في المشروع حوالي 2000 عامل تعمل منذ  مايو الماضي، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من مشروعه في 30 أكتوبر القادم.

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