أكد مدير إحدى المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة المهندس أحمد التوني، أن شركته تولت عمل 69 عمارة متكاملة بالعاصمة الإدارية، مضيفا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 80 %.

وأوضح التوني من خلال لقاءه على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن العمالة المستخدمة في المشروع حوالي 2000 عامل تعمل منذ مايو الماضي، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من مشروعه في 30 أكتوبر القادم.