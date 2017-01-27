أمريكي يُهدد «محجبة»: ترامب سيتخلص منكم جميعاًالجمعة، 27 يناير 2017 02:48 م
قالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم اتهام رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية بارتكاب جريمة كراهية بعد مهاجمته موظفة مسلمة فى مطار جون كينيدى الدولى وصياحه إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب “سيتخلص منكم جميعا”، وهذا فى تقرير لها اليوم الجمعة.
وكان روبين رودس بانتظار ركوب طائرة لماساسوستش يوم الأربعاء الماضى عندما اقترب من مكتب موظفة شركة دلتا للطيران رابيا خان، والتى ترتدى الحجاب، متلفظا بأقذع الشتائم، بحسب المدعى العام لمنطقة كوينز ريتشارد براون.
وسأل رودس الموظفة إذا ما كانت تصلى، ثم ضرب الباب بعنف، وعندما سألته عما فعلت له، قال: “لم تفعلى شيئا”، وسبها وركلها فى ساقها.
وعندما تدخل شخص ثالث لتهدئته، هربت خان من المكتب فتبعها رودس وأخذ ينحنى ليقلد تأدية الصلاة الإسلامية، وصاح: “إن ترامب هنا الآن وسوف يتخلص منكم جميعا “يمكنكم أن تسألوا ألمانيا وبلجيكا وفرنسا عن هذا النوع من الناس. أنتم ترون ما يحدث”، مستمرا فى سيل من السباب.
وعند إلقاء القبض عليه، قال رودس: “أظن أننى ذاهب للسجن بتهمة السلوك غير المنضبط. أنا لم أستطع أن أحدد ما إذا كانت رجل أو امرأة لأن ظهرها كان فى مواجهتى وكان هناك شيئا يغطى رأسها”، طبقا لتصريحات براون.
ويواجه رودس تهمة الاعتداء والاحتجاز والتهديد والتحرش بصفتهم جرائم كراهية.
وقال براون: “إن التعصب والكراهية اللذان أبداهما المتهم والتصرف على أساسهما لا مكان لهما فى مجتمع متحضر، خاصة فى مقاطعة كوينز، أكثر مقاطعات البلاد المتنوعة ثقافيا. لن يتم التسامح مع جرائم الكراهية هنا، وعندما للأسف تقع، فإن المسؤولين عنها سيتم تقديمهم للعدالة”.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
النيابة تنتدب «الطب الشرعي» في معركة الشرطة والمسلحين
قرر المستشار محمد سلامة رئيس نيابة القاهرة الجديدة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين رقيب شرطة من قوة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و3 تجار هيروين عقب مصرعهم في ...Fri, 27 Jan 2017 12:24:26 GMT
-
تفاصيل «أخطر اتفاق» لتقسيم الأراضي السورية
أكد موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الساحة السورية ستشهد سلسلة تغيّرات استراتيجية وعسكرية، ترجمة للاتفاق الذي أُبرم هذا الأسبوع بين ...Fri, 27 Jan 2017 11:40:55 GMT
-
عاملة إطفاء نرويجية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمالها ( صور )
جذبت صورة عاملة الإطفاء النرويجية ” غان نارتين ” آلاف المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرها المتابعون أكثر نساء الإطفاء جاذبية في العالم. ووفقا ...Fri, 27 Jan 2017 11:14:01 GMT
-
ترامب في «موقف محرج» بسبب أبو تريكة
انتقدت صحيفة أمريكية، إعلان الرئيس الجديد، دونالد ترامب، مساندته ودعمه لمصر، وتجاهله لملف حقوق الإنسان، متخذة إدراج اسم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة على ...Fri, 27 Jan 2017 09:25:07 GMT
-
صحيفة لبنانية: «الأسد» يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى
قال مصدر سوري معارض، لصحيفة “المستقبل اللبنانية”،اليوم الجمعة، إن معلومات موثوقة وردته من دمشق تؤكد إصابة الأسد بجلطة دماغية نُقل على إثرها إلى مستشفى “الشامي” ...Fri, 27 Jan 2017 08:26:40 GMT
-
ترامب يوافق على استقالات لمسؤولين كبار بـ«الخارجية»
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالات قدمها مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية خدموا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال المتحدث باسم ...Fri, 27 Jan 2017 08:13:22 GMT
-
«الري»: نعمل تقنية جديدة لزراعة الأرز بإنتاجية أعلى ومياه أقل
أكد المهندس وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري، انه هناك أبحاث بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الزراعية وزارة الزراعة لعمل آليات وتقنيات جديدة لزراعة الأرز وبعض ...Fri, 27 Jan 2017 09:10:02 GMT
-
أكثر من 600 كلب يتزلجون جبال التشيك في سباق سنوي
تواصل نحو 80 من فرق الكلاب من أنحاء أوروبا التنافس في سباق سنوي للتزلج يستمر أربعة أيام في سلسلة جبال أورليك بجمهورية التشيك. والسباق الذي تقطع فيه الفرق 239 كيلومترا ...Fri, 27 Jan 2017 06:57:07 GMT