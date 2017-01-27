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أمريكي يُهدد «محجبة»: ترامب سيتخلص منكم جميعاً
ترامب

أمريكي يُهدد «محجبة»: ترامب سيتخلص منكم جميعاً

الجمعة، 27 يناير 2017 02:48 م

قالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم اتهام رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية بارتكاب جريمة كراهية بعد مهاجمته موظفة مسلمة فى مطار جون كينيدى الدولى وصياحه إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب “سيتخلص منكم جميعا”، وهذا فى تقرير لها اليوم الجمعة.

وكان روبين رودس بانتظار ركوب طائرة لماساسوستش يوم الأربعاء الماضى عندما اقترب من مكتب موظفة شركة دلتا للطيران رابيا خان، والتى ترتدى الحجاب، متلفظا بأقذع الشتائم، بحسب المدعى العام لمنطقة كوينز ريتشارد براون.

وسأل رودس الموظفة إذا ما كانت تصلى، ثم ضرب الباب بعنف، وعندما سألته عما فعلت له، قال: “لم تفعلى شيئا”، وسبها وركلها فى ساقها.

وعندما تدخل شخص ثالث لتهدئته، هربت خان من المكتب فتبعها رودس وأخذ ينحنى ليقلد تأدية الصلاة الإسلامية، وصاح: “إن ترامب هنا الآن وسوف يتخلص منكم جميعا “يمكنكم أن تسألوا ألمانيا وبلجيكا وفرنسا عن هذا النوع من الناس. أنتم ترون ما يحدث”، مستمرا فى سيل من السباب.

وعند إلقاء القبض عليه، قال رودس: “أظن أننى ذاهب للسجن بتهمة السلوك غير المنضبط. أنا لم أستطع أن أحدد ما إذا كانت رجل أو امرأة لأن ظهرها كان فى مواجهتى وكان هناك شيئا يغطى رأسها”، طبقا لتصريحات براون.

ويواجه رودس تهمة الاعتداء والاحتجاز والتهديد والتحرش بصفتهم جرائم كراهية.

وقال براون: “إن التعصب والكراهية اللذان أبداهما المتهم والتصرف على أساسهما لا مكان لهما فى مجتمع متحضر، خاصة فى مقاطعة كوينز، أكثر مقاطعات البلاد المتنوعة ثقافيا. لن يتم التسامح مع جرائم الكراهية هنا، وعندما للأسف تقع، فإن المسؤولين عنها سيتم تقديمهم للعدالة”.

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