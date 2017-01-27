يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب بمدينة أسوان الذي سيناقش على مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات صعيد مصر في ضوء اهتمام الدولة والرئيس بدعم الصعيد على كل المستويات، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

كما ستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إذاعة فيلم قام بتسجيله طلاب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP عن 5 من أنجح الشباب في مصر وهم: الدكتور جون مجدى سامى عالم فيزياء نشأة الكون ومكتشف نظرية Pre-Being كأول نظرية فيزيائية تصف الكون قبل الانفجار العظيم.

والملازم أول أحمد عبد اللطيف بطل الصاعقة المصري الذي فقد قدمه أثناء دفاعه عن وطنه ضد الإرهاب، ولاعبة التايكوندو هداية ملاك الحاصلة على الميدالية البرونزية لمصر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والدكتور محمد الميساوي عالم الفيزياء النووية، والفنانة التشكيلية كريستين ظريف مؤسسة حملة “هنلونها”.

وقد تم اختيار هؤلاء الشباب بالتحديد كأفضل مثال للإرادة والتحدي وعدم الانكسار والمقاومة والمثابرة والتميز وسط أصعب الظروف.