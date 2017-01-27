بالأسماء.. تعيين ٩٠ قيادة محلية بالمحافظاتالجمعة، 27 يناير 2017 02:42 م
كشفت مصادر خاصة بوزارة التنمية المحلية، أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، اعتمد 90 اسما جديدا من الأسماء المقبولة بحركة المحليات، بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عليها واعتمادها من هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضحت المصادر، أن بعد اعتماد الوزير لـ٩٠ اسما جديدا بالحركة يصبح مجموع ما تم تعيينه إلى الآن ١٤٠ من أصل ٢٤٩ قيادة محلية سيتم تعيينهم بالمحافظات كرؤساء أحياء ومدن ومراكز وقرى.
وتتضمن الأسماء:
1_ هدى حسن أحمد محمود رئيس مركز ومدينه قوص بقنا
2_ هشام رفعت محمد أبو عثمان رئيس حي الجنوب ببورسعيد
3_ هويدا شافعي بدوي رئيس مركز ومدينة القوصيه بأسيوط
4_وجيه عبدالرازق عبد الغني رئيس مدينة عزبه البرج بدمياط
5_ وفاء إبراهيم محمد يعقوب رئيس حي العرب ببورسعيد.
6_ وليد سيد صالح محمد البيلي رئيس حي الزهور ببورسعيد
7_ وليد محمد شوقي عباس رئيس حي السويس بالسويس.
8_ ياسر عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية
9_ ابراهيم عبده نصير سليمان رئيس مركز ومدينه مطاي بالمنيا
10_ أحمد عبد الله صبره عبد الله رئيس مدينه الروضه بدمياط
11_ أحمد محمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينه أبورديس بجنوب سيناء
12_ أحمد محمد عبده الإسكندراني رئيس مركز ومدينة الضبعة بمطروح
13_ أحمد مختار عبدالفتاح رئيس مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية
14_ أحمد أنور عيسى محمد كريم رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالشرقية
15_ أسامة عبد العزيز علي أبو زيد رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد بالدقهلية
16 _ أشرف أحمد حسن محمد رئيس حي أول طنطا بالغربية
17_ أشرف بكر عيد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل بالدقهلية
18_ أشرف علي بهجت منصور رئيس مركز ومدينه سيدي براني بمطروح
19_ أيمن محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابشواي بالفيوم
20_ إيهاب السيد النشرتي رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط
21_ إيهاب حسن محمد حسن رئيس حي الأربعين بالسويس
22_ إيهاب سيد محمد فرغلي رئيس حي الجناين بالسويس
23_ باهر محمود نور الدين محمد رئيس مركز ومدينة ههيا بالشرقية
24_ بسام أحمد أحمد عزام رئيس مركز ومدينة أطسا بالفيوم
25_ جلال عبدالكريم عبدالحميد رئيس مركز ومدينة سمسطا بني سويف
26_ جمال عبدالحي بسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه بالدقهلية
27_ جمال عبدالخالق خميس رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا
28_ جيهان عبدالحميد محمد مسعود رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ
29_بسام لبيب محمد خميس رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء
30_ حسن محمد صفوت موافي رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم
31_ حسين فؤاد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج بأسيوط
32_ حسين كامل محمد عبداللطيف رئيس مدينة الرديسية بأسوان
33_ خالد براهيم عويس منصور مركز أبو تشت بقنا
34_ راضي عمار أحمد عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بالبحيرة
35_ رجب عبدالرازق عبدالعال رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية
36_ رضا السيد محمد جاب الله رئيس مركز ومدينة إهناسيا ببني سويف
37_ رضا علي أحمد قويطة رئيس مدينة أبو النمرس بالجيزة
38_ سعد سعد محمود الفرماوي رئيس مركز ومدينة دشنا بقنا
39_ سلوى زكي رجب على رئيس مركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة
40_ سمير سعيد سليمان سفره رئيس حي الكوثر بسوهاج
41_ سيد حسين حسن النخيلى رئيس مركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا،
42_ صبري وزيري عطية الله كنانة رئيس مركز ومدينة أبو رديس بجنوب سيناء
43_ طارق شعبان عبد المنعم محمد سلامة رئيس مركز ومدينة رأس سدر بجنوب سيناء
44_ طارق لطفي حسين أحمد رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء
45_ طارق محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط
46_ طلعت عبدالقادر عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط
47_ عادل السيد أحمد شرشر رئيس مركز ومدينة بدر بالبحيرة
48_ عادل عبدالحميد سالم سلامة رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ
49_ عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم
50_عاصم راضي عبدالله محمد رئيس مدينة السباعية غرب أسوان
51_ عايده عطيه عباس ماضي رئيس مركز ومدينه الحامول بكفر الشيخ
52_ عبد الحكيم أحمد محمد القاضي رئيس حي بورفؤاد ببورسعيد
53_ عبدالرحمن محمد حسين رئيس حي عتاقة بالسويس
54_ عبدالمنعم علي عبد القوي حمدون رئيس مدينه ميت أبو غالب بدمياط
55_ علاء الدين فتحي محمد رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ
56 _ علي عيسى على غلاب رئيس مركز ومدينة ساقلتة بسوهاج،
57_ علي لطفي بدر أحمد رئيس مركز ومدينة فرشوط بقنا
58_ علي يوسف أحمد محمد رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية
59_ عمر مصطفى علي فهمي ادريس رئيس مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية
60_ عمرو عصمت توفيق مرسي مدينة الفرافرة بالوادي الجديد
61_ فاطمة أحمد إبراهيم عبدالله رئيس مدينه أبو سمبل بأسوان
62_ فرج شعبان حسن حسين رئيس مركز رئيس مركز ومدينة الجمالية بالدقهلية
63_ كمال حلمي عثمان قناوي رئيس مركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ
64_ كمال عبدالتواب سلومه محمد رئيس مركز ومدينه صدفا بأسيوط
65_ ماجد عامر على عامر رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء
66_ محارب موسى عبد الرحمن رئيس حي الجنوب ببورسعيد
67_ ومحسن زين العابدين سليمان رئيس مركز ومدينة الإبراهيميه بالشرقية
68_ محسن عزيز محمد الإمام رئيس حي شرق سوهاج
69_ محمد أحمد محجوب أحمد رئيس حي غرب كفر الشيخ
70_ محمد أحمد محمد هنداوي رئيس حي شرق كفر الشيخ
71_ محمد أحمد مرتضى رضوان رئيس مركز ومدينة المراغة بسوهاج،
72_ محمد سالم إبراهيم محمد رئيس مركز ومدينة طما بسوهاج
73_ ومحمد سيد علي عبدالرحيم رئيس مدينه كلابشة أسوان
74_ محمد سيد عيد على رئيس مركز ومدينة طاميه الفيوم
75_ محمد سيد محمد محمود رئيس مركز ومدينة بلطيم كفر الشيخ،
76 _ محمد صلاح الدين محمد ناجي رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية
77_ محمد علي محمد خميس رئيس مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية
78_ محمد فاروق زكي أحمد رئيس حى ثالث الإسماعيلية
79_ محمد فهيم محمد سالم رئيس مركز ومدينة سيوة بمطروح،
80_ محمود شحاتة محمود بريك رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط
81_ محمود فوزي عوض سلام رئيس حي فيصل بالسويس
82_ محمود محمد سعد محمد شاهين رئيس مركز ومدينة المطرية بالدقهلية
83_ محمود محمد محمود حسني أبو بهية رئيس مركز ومدينة طهطا بسوهاج
84_ مسعد عبدالهادي عبدالغني الشحات رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح
85_ ممدوح علي انور محمد رئيس مركز ومدينة الحمام بمطروح،
86_ منال عطية توفيق رئيس مركز ومدينة أجا بالدقهلية
87_ منصور فوزي السيد منصور رئيس حي المناخ ببورسعيد
88_ نجوى أحمد أمين رئيس مركز ومدينه تلا بالمنوفية.
89_ نصرالله محمد نصرالله موسى رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء.
90_ هاني إبراهيم إسماعيل رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية.
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