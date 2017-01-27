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على إيقاع النوبة.. استقبال حافل للسيسي بضفاف النيل
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

على إيقاع النوبة.. استقبال حافل للسيسي بضفاف النيل

الجمعة، 27 يناير 2017 02:40 م

على الطريقة النوبية، استقبل أهالي أسوان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عبور موكبه برفقة شباب المؤتمر الوطني علي ضفاف النيل، بالأغاني والرقصات النوبية الوطنية في مشهد تطوقه المراكب النيلية الحاملة للأعلام المصرية.

وينطلق المؤتمر الوطني الثاني الشهري للشباب تحت شعار “ابدِعْ.. انطلق” بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أسوان.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إضافة إلى تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.

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