شدد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على عدد من التوجيهات المهمة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة خلال اجتماعه بقيادات هيئة المجتمعات العمرانية، قائلا: تواجدوا بالشوارع لمتابعة تنفيذ المشروعات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الوزير: “هناك مسئولية مباشرة لرئيس كل جهاز مدينة، هى متابعة موظفى التراخيص والشئون العقارية، وأى موظف يهمل أو يقصر يُحاسب، ومن يجيد يُكافأ، كما يجب تحريك الموظفين بين الإدارات المختلفة منعا لأى فساد متوقع، وعليكم التحقيق فى أى شكوى تقدم بجدية واهتمام”.