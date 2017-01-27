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الجمعة 27 يناير 2017 01:03 مساءً
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وزير الإسكان لرؤساء المدن: تحريك الموظفين بين الإدارات لمنع الفساد
وزير اﻻسكان مصطفى مدبولي‎

وزير الإسكان لرؤساء المدن: تحريك الموظفين بين الإدارات لمنع الفساد

الجمعة، 27 يناير 2017 02:03 م
متابعات

شدد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على عدد من التوجيهات المهمة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة خلال اجتماعه بقيادات هيئة المجتمعات العمرانية، قائلا: تواجدوا بالشوارع لمتابعة تنفيذ المشروعات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الوزير: “هناك مسئولية مباشرة لرئيس كل جهاز مدينة، هى متابعة موظفى التراخيص والشئون العقارية، وأى موظف يهمل أو يقصر يُحاسب، ومن يجيد يُكافأ، كما يجب تحريك الموظفين بين الإدارات المختلفة منعا لأى فساد متوقع، وعليكم التحقيق فى أى شكوى تقدم بجدية واهتمام”.

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