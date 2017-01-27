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الجمعة 27 يناير 2017 01:02 مساءً
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ملك الأردن أول «زعيم عربي» يلتقي ترامب بعد تنصيبه
الملك عبد الله الثاني

ملك الأردن أول «زعيم عربي» يلتقي ترامب بعد تنصيبه

الجمعة، 27 يناير 2017 01:46 م

يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين المقبل، ليكون أول زعيم عربي يجري محادثات مع الرئيس دونالد ترامب.

وقالت السفارة الأردنية في واشنطن، على موقعها الرسمي بـ”تويتر” أن الملك عبدالله الثاني سيجتمع خلال الزيارة مع الإدارة الجديدة والكونجرس.

وأنهى العاهل الأردني زيارة لروسيا، وجه خلالها الرئيس فلاديمير بوتين الشكر للأردن على دعم عملية السلام السورية.

وتأتي زيارة عبدالله في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يتضمن فرض حظر مؤقت على دخول كل اللاجئين، ووقف التأشيرات لمواطني سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.

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