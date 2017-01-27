قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب: إن استقرار أوروبا لا يعتمد على استقرار منطقة اليورو فقط ولكن على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمارس سياسات شديدة العنف.

وأضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية اليوم الجمعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن السياسات الأمريكية والانتخابات الفرنسية ستفرض على أوروبا نظام جديد سواء رضت أم لم ترضى، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ العالم بسياساته الجديدة.