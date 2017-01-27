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الجمعة 27 يناير 2017 01:00 مساءً
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بسنت فهمي: «سياسات ترامب» ستؤثر على استقرار أوروبا
بسنت فهمي

بسنت فهمي: «سياسات ترامب» ستؤثر على استقرار أوروبا

الجمعة، 27 يناير 2017 01:44 م

قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب: إن استقرار أوروبا لا يعتمد على استقرار منطقة اليورو فقط ولكن على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمارس سياسات شديدة العنف.

وأضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية اليوم الجمعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن السياسات الأمريكية والانتخابات الفرنسية ستفرض على أوروبا نظام جديد سواء رضت أم لم ترضى، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ العالم بسياساته الجديدة.

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