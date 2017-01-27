يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب بمدينة أسوان، الذي سيناقش على مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات صعيد مصر، في ضوء اهتمام الدولة والرئيس بدعم الصعيد على كل المستويات، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

يشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي والمهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتجية والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة وشريف فتحى وزير الطيران المدنى والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم ويحيى راشد وزير السياحة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ومصطفى مدبولي وزير الإسكان والدكتور أحمد عماد وزير الصحة وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أحمد زكي بدر وير التنمية المحلية وعمر الجارحي وزير المالية وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور جلال السعيد وزير النقل والمواصلات والدكتور خالد العناني وزير الآثار وحلمي النمنم وزير الثقافة والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور خالد فهمي وزير البيئة ومحمد جمال عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية.

بالاضافة إلى عدد كبير من أعضاء المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية.