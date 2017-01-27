تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل يرافقه اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية اليوم الجمعة محطة أسوان للسكك الحديدية بعد انتهاء أعمال تطويرها.

وتأتي الجولة وزير النقل لمتابعة خطة تطوير مرفق السكك الحديدية فى كافة المجالات والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من مزلقانات ومحطات وسكك ونظم إشارات أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات، وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

حيث تفقد الوزير أرصفة وساحة المحطة وشبابيك التذاكر كما التقى الوزير ركاب القطار رقم 81 مميز أسوان .القاهرة واستمع الى مقترحاتهم واطمئن على تقديم خدمة مميزة لهم وعلى نظافة القطار.

وقال السعيد إن الوزارة وضعت خطة لتطوير المحطات حيث جارى تطوير عدد 14 محطة بالمنطقة الجنوبية تم نهو العمل بـ 6 محطات (قفط - ارمنت - السباعية - سلوا - كلابشة - الرغامية ) وسيتم الانتهاء من عدد 8 محطات قبل نهاية مايو هذا العام.

وأضاف الوزير أن خطة تطوير المحطات تشمل تحسين 85 محطة بتكلفة 471 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى تطوير شامل لـ11 محطة بتكلفة 60 مليون جنيه وإنشاء محطة جديدة (محطة 23 يوليو) على خط شبين القناطر بتكلفة 12 مليون جنيه (مرحلة ثالثة ) بالإضافة إلى أعمال تطوير عدد 12 محطة بتكلفة إجمالية 234 مليون جنيه (مرحلة رابعة) وذلك بهدف تقديم خدمات افضل لجمهور المسافرين من الركاب.

وأشاد سعيد بالدور الذى تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في سرعة إنجاز أعمال تطوير محطة أسوان التي تعتبر من المحطات الرئيسية التي تخدم عدد كبير من الركاب المصريين والأجانب.

وجدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت دعم المحطة بشاشة عرض؛ لتوضيح مواعيد القيام والوصول للقطارات، وإضاءة مختلفة الألوان بواجهة المحطة، بجانب لوحات إضاءة إلكترونية لأشهر المزارات السياحية بمدينة أسوان السياحية داخل صالة الاستقبال بالمحطة، وغيرها من تطوير صالة كبار الزوار والمكاتب والأرضيات والساعات.