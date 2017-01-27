تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة،اليوم الجمعة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة يخص العمالة المصرية، اليوم الجمعة

وأوضحت القوى العاملة، فى بيان صحفى لها اليوم، أن المستشار العمالى عثمان رمضان بالقنصلية المصرية بجدة، قال فى التقرير الذى تسلمه محمد سعفان، أن مصادر فى وزارة العمل السعودية، أكدت له أنه سوف يتم فرض غرامة 1000 ريال على الكفيل فى حالة احتفاظه بجواز سفر العامل الوافد، وأمهلت الحكومة السعودية المنشآت شهرا واحداً لإنهاء احتفاظها بجوازات السفر الخاصة بالعامل، وفى حالة عدم تصحيح المخالفة سيتم مضاعفه العقوبة إلى 2000 ريال، مشيرا إلى أن هذه القرارات تؤكد أنه فى حالة رغبة العامل فى احتفاظ المنشأة بجواز سفره يجب أن يوقع إقرار بذلك.

من ناحية أخرى، وجه “سعفان”، مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بمتابعة حالات المرضى والمصابين فى أثناء العمل من أفراد الجالية المصرية بالمستشفيات للوقوف على حالتهم المرضية وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا لقانون الدولة، وتقديم تمنياته بالشفاء العاجل.

ونوه البيان، إلى أنه تم الاطمئنان على الحالات والرعاية الطبية المقدمة لهم ورعاياهم ومتابعه الجهات التى يعملون بها، وتم توعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون، وتم تزويدهم بتليفون المستشار العمالى ومكتب التمثيل العمالى، للتواصل فى ما يخص حالتهم سواء مع جهة العمل أو المستشفى.