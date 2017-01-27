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الجمعة 27 يناير 2017 01:01 مساءً
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فجر السعيد: «الإخوان» لا يعرفون التسامح الديني.. والدستور التركي علماني
الكاتبة فجر السعيد
الكاتبة فجر السعيد

فجر السعيد: «الإخوان» لا يعرفون التسامح الديني.. والدستور التركي علماني

الجمعة، 27 يناير 2017 01:28 م
متابعات

انتقد الكاتبة الكويتية فجر السعيد سياسات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” ، مشيرة إلى أنهم يفتقدون لمبدأ “التسامح الديني” – على حد قولها.
وقال السعيد من خلال تغريدات له على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : في زيارتي لبيت اللحم، والتي صادفت احتفال الأرمن في عيدهم سألت نفسي سؤال.. ماذا لو كانت السلطة الفلسطينية في يد حماس، هل سيحتفل الأرمن بحرية؟”.
وأضافت: “بيت لحم خاضعه للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس حضر القداس الأرمني وشاركهم احتفالهم،  ماذا لو كان إسماعيل هنية الرئيس هل سيحضر القداس؟!
وتابعت: “التسامح الديني والتعايش السلمي بين الأديان المختلفة الذي شهدته في فلسطين لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل الرائع لو لا قدر الله استلمت حماس السلطة، الإخوان لا يعرفوا معنى التعايش السلمي والتسامح الديني ووقودهم الفتن الطائفية ولا تذكروني في تجربة تركيا لان دستور تركيا علماني بحماية الجيش”.

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