فجر السعيد: «الإخوان» لا يعرفون التسامح الديني.. والدستور التركي علمانيالجمعة، 27 يناير 2017 01:28 م
انتقد الكاتبة الكويتية فجر السعيد سياسات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” ، مشيرة إلى أنهم يفتقدون لمبدأ “التسامح الديني” – على حد قولها.
وقال السعيد من خلال تغريدات له على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : في زيارتي لبيت اللحم، والتي صادفت احتفال الأرمن في عيدهم سألت نفسي سؤال.. ماذا لو كانت السلطة الفلسطينية في يد حماس، هل سيحتفل الأرمن بحرية؟”.
وأضافت: “بيت لحم خاضعه للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس حضر القداس الأرمني وشاركهم احتفالهم، ماذا لو كان إسماعيل هنية الرئيس هل سيحضر القداس؟!
وتابعت: “التسامح الديني والتعايش السلمي بين الأديان المختلفة الذي شهدته في فلسطين لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل الرائع لو لا قدر الله استلمت حماس السلطة، الإخوان لا يعرفوا معنى التعايش السلمي والتسامح الديني ووقودهم الفتن الطائفية ولا تذكروني في تجربة تركيا لان دستور تركيا علماني بحماية الجيش”.
في زيارتي لـ #بيت_لحم والتي صادفت احتفال الأرمن في عيدهم سألت نفسي سؤال.. ماذا لو كانت السلطه الفلسطينيه في يد #حماس هل سيحتفل الأرمن بحريه؟— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) January 27, 2017
#بيت_لحم خاضعه للسلطه الفلسطينيه والرئيس محمود عباس حضر القداس الأرمني وشاركهم إحتفالهم.ماذا لو كان #إسماعيل_هنيه الرئيس هل سيحضر القداس؟!— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) January 27, 2017
التسامح الديني والتعايش السلمي بين الأديان المختلفه الذي شهدته في فلسطين لايمكن أن يستمر بهذا الشكل الرائع لو لاقدر الله إستلمت #حماس السلطه— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) January 27, 2017
#الإخوان لايعرفوا معنى التعايش السلمي والتسامح الديني ووقودهم الفتن الطائفيه ولاتذكروني في تجربة #تركيا لإن دستور تركيا علماني بحماية الجيش— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) January 27, 2017
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