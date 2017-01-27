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وزير الإسكان يتفقد «محطات الرفع» بأسوان
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

وزير الإسكان يتفقد «محطات الرفع» بأسوان

الجمعة، 27 يناير 2017 01:21 م

وصل وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى إلى محافظة أسوان، اليوم الجمعة، وكان في استقباله بالمطار الدولى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان.

وبدأ وزير الإسكان جولته بتفقد محطات الرفع بمنطقة الصداقة الجديدة للوقوف على حركة العمل، وتأتى زيارته للمحافظة في إطار مشاركته بالمؤتمر الوطنى الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تنطلق فعالياته بعد قليل.

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