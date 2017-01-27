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محاولة «انقلاب» ضد نتنياهو!
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

محاولة «انقلاب» ضد نتنياهو!

الجمعة، 27 يناير 2017 01:20 م

هاجم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، واتهمه بترتيب محاولة انقلاب ضده.

وذكر موقع “واللا” الإخباري العبري، أن اتهامات نتنياهو جاءت ردًا على تصريحات باراك التي أكد فيها استحالة استمرار نتنياهو في الحكم بسبب قضايا الفساد المتورط فيها.

وتحدث نتنياهو إلى “واللا”، قائلًا: إن ما يفعله باراك هي محاولة للانقلاب على حكومة بطريقة غير ديموقراطية.

وقال في إشارة لـ”باراك”: “لقد خرج القط من الجوال يمارس ضغوطا على الإعلاميين والسياسيين من أجل تقديم لائحة ضدي”.

يشار إلى أنه من المقرر أن يخضع نتنياهو، للتحقيق لدى وحدة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) اليوم الجمعة للمرة الثالثة.

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