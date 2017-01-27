شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ثانى أيامه، إقبالًا كثيفًا من قبل الجمهور بمختلف جنسياته، حيث امتد طابور الدخول من بداية محطة مترو “أرض المعارض” حتى بوابات 4 و5، وسط تشديدات أمنية مكثفة وتفتيش ذاتي أمام بوابات الدخول.

يذكر أن أن فعاليات الدورة 48 لمعرض القاهرة الولي للكتاب، تستمر حتى يوم 10 فبراير المقبل، والذي تحل به المملكة العربية المغربية ضيف شرف، تحت شعار “الشباب وثقافة المستقبل”، بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية و670 ناشرًا.