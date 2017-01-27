لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخر، وذلك في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، بقرية فاو قبلي بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

كان اللواء صلاح الدين محمد حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد نشوب اشتباكات مسلحة بين عائلتي “عبد القادر” وعائلة “العتامنة” بقرية فاو التابعة لمركز دشنا، أودت إلى مصرع شخصين، وإصابة آخر، وذلك على إثر تلقيهما أعيرة نارية، بسبب خلافات قديمة بين العائلتين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.