كشفت مصادر عن انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة مواد المسودة النهائية لقانون العمل الجديد وصياغتها قانونيا لتتوافق مع مواد الدستور.

وقالت مصادر مسئولة، في تصريحات صحفية، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة قانون العمل الجديد، ومن المتوقع أن يتم تسليمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه بعد المراجعة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للبت فيه.