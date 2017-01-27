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الجمعة 27 يناير 2017 01:12 مساءً
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مصادر: مجلس الدولة ينتهي من «قانون العمل» الجديد
مجلس الدولة

مصادر: مجلس الدولة ينتهي من «قانون العمل» الجديد

الجمعة، 27 يناير 2017 01:16 م

كشفت مصادر عن انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة مواد المسودة النهائية لقانون العمل الجديد وصياغتها قانونيا لتتوافق مع مواد الدستور.

وقالت مصادر مسئولة، في تصريحات صحفية، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة قانون العمل الجديد، ومن المتوقع أن يتم تسليمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه بعد المراجعة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للبت فيه.

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