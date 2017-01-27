التف أهالى أسوان المشاركين فى أداء صلاة الجمعة بالمسجد الجامع، حول الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب أداءه صلاة الجمعة.

ورحب حشد كبير من المصلين بالرئيس بالالتفاف حوله وترديد الكلمات الداعمة له، احتفاءً منهم بتواجده فى محافظة أسوان للمشاركة فى مؤتمر الشباب الوطنى الشهرى.

وتستعد محافظة أسوان، اليوم الجمعة، لبدء فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، وذلك بحضور 1300 من شباب مصر بمختلف الطبقات والتنوعات الأيدلوجية والجغرافية، والذى ترعاه مؤسسة الرئاسة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأكثر من 23 وزيرا و17 رئيس حزب.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الوطنى للشباب، 8 جلسات عامة، بحضور عدد كبير من نواب الصعيد ورؤساء جامعات ومحافظى الصعيد، وسيناقش عددا كبيرا من القضايا، إضافة إلى عدد من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة سيتم إطلاقها فى الصعيد، بالإضافة إلى مناقشة “انتخابات المحليات” ودور المحليات فى الصعيد، والتمكين السياسى.