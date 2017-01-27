قام وزير النقل الدكتور جلال سعيد، يرافقه اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، بجولة تفقدية اليوم الجمعة بمحطة أسوان للسكك الحديدية بعد انتهاء أعمال التطوير الخاص بها.

وتأتي الجولة ضمن الجولات التفقدية لوزير النقل لمتابعة خطة تطوير مرفق السكك الحديدية في كافة المجالات والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية من مزلقانات ومحطات وسكك ونظم إشارات وأسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات، وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

وتفقد الوزير أرصفة وساحة المحطة وشبابيك التذاكر، كما التقى الوزير ركاب القطار رقم 81 مميز (أسوان- القاهرة)، واستمع إلى مقترحاتهم واطمئن على تقديم خدمة مميزة لهم وعلى نظافة القطار.

وأكد سعيد أن الوزارة وضعت خطة لتطوير المحطات، حيث جارى تطوير 14 محطة بالمنطقة الجنوبية تم الانتهاء من العمل بعدد 6 محطات (قفط- ارمنت- السباعية- سلوا- كلابشة- الرغامية) وسيتم الانتهاء من 8 محطات قبل نهاية شهر مايو المقبل .

وقال الوزير إن خطة تطوير المحطات تشمل تحسين 85 محطة بتكلفة 471 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير شامل لـ 11 محطة بتكلفة 60 مليون جنيه وإنشاء محطة جديدة (محطة 23 يوليو) على خط شبين القناطر بتكلفة 12 مليون جنيه (مرحلة ثالثة ) بالإضافة إلى أعمال تطوير 12 محطة بتكلفة إجمالية 234 مليون جنيه (مرحلة رابعة) بهدف تقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في سرعة إنجاز أعمال تطوير محطة أسوان التي تعتبر من المحطات الرئيسية التي تخدم عددا كبيرا من الركاب المصريين والأجانب.

وشملت أعمال التطوير دعم المحطة بشاشة عرض، لتوضيح مواعيد القيام والوصول للقطارات، وإضاءة مختلفة الألوان بواجهة المحطة، بجانب لوحات إضاءة إلكترونية لأشهر المزارات السياحية بمدينة أسوان السياحية داخل صالة الاستقبال بالمحطة، وغيرها من تطوير صالة كبار الزوار والمكاتب والأرضيات والساعات.