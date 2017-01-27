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"ترامب و كيم" يتعانقان في شوارع هونغ كونغ (صور )
شبيه ترامب وكيم

"ترامب و كيم" يتعانقان في شوارع هونغ كونغ (صور )

الجمعة، 27 يناير 2017 01:11 م

ضجت مدينة هونغ كونغ بعد ظهور شبيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يعانق شبيها لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أحد شوارعها.

وأثار الشبيهان الدهشة عندما سارا في منطقة تسوق مزدحمة بهدف الترويج لأغنية بمناسبة رأس السنة القمرية - فقا لروسيا اليوم .

وصرخ شبيه كيم، وهو موسيقي أسترالي يعيش في هونغ كونغ، قائلا: “موتي يا أمريكا”، بينما بدا شبيه ترامب وهو موسيقي أمريكي يبلغ من العمر 66 عاما ويدعى “دينيس آلان” متجهما.

وقد تطلب الأمر من آلان وقت أطول من “هاوارد” للاستعداد للظهور في هيئة ترامب، إذ أنه قضى ساعة ونصف الساعة وهو يضع طبقة تلو الأخرى من مسحوق برتقالي على وجهه بينما كان مصفف للشعر يضبط شعره المستعار.

كما مزح شبيه كيم وأثنى على تنصيب ترامب زعيما للعالم الحر قائلا إن البلدين (الولايات المتحدة وكوريا الشمالية) قد يصبحا صديقين أخيرا بعدما أصبح كل منهما تحت حكم “دكتاتور”.

شبيه ترامب وكيم

شبيه ترامب وكيم

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