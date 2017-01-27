أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة الجمعة، اليوم في مسجد الجامع بمحافظة أسوان، وذلك قبيل انطلاق أعمال مؤتمر الشباب الوطني.

وأظهرت لقطات مصورة للقناة الفضائية الأولى المصرية شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامع بأسوان، بحضور كل من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ووزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير التعليم العالي أشرف الشيحي، ورئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وينطلق اليوم، الجمعة، في محافظة أسوان، أعمال المؤتمر الوطني الثاني الشهري للشباب تحت شعار “ابدِعْ.. انطلق” بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إضافة إلى تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.