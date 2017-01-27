أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن احتمالية تساقط الأمطار قد يستمر حتى يوم الأحد القادم، مشيرا إلى تزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأوضح سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة أن القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ستشهد احتمالية سقوط للأمطار الخفيفة.

وحذر من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدا وبعد غد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا، مطالبا من المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة.

وأعلن أن نشاط حركة الرياح سيزيد من الاحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة بالبحرين الأبيض المتوسط والأحمر.