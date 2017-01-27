طالب اللواء أحمد هشام الخبير المروري ، من قائدي السيارات بالطرق السريعة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب حالة الطقس المضطرب.

وأوضح الخبير المروري من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، أنه تم عمل تحويله مرورية للطريق المتجه لنفق “أحمد بدوي” بسبب أعمال الاصلاحات والتطوير بالنفق، حيث تم عمل تحويلة من شارع “الترعة البولاقية” اتجاه كوبري “6 أكتوبر” من خلال السير أعلى النفق تجاه شارع أحمد حلمي.

وأضاف أنه تم عمل 3 تحويلات مرورية بالشوارع الرئيسية بالمهندسين لأعمال التطوير والصيانة، حيث سيتم غلق جزئي في الطريق القادم من جامعة الدول العربية إلى تقاطع وادي النيل مع جزيرة العرب لمسافة 100 متر، مع إضافة الخدمات المرورية مع وضع الإشارات المرورية ابتداء من اليوم.

وأشار إلى أنه سيتم غلق شارع جزيرة العرب في الطريق القادم من جامعة الدول العربية، معلنا أنه سيتم ربط شارع حجاز في الاتجاه القادم من شارع وادي النيل تجاه شارع جامعة الدول العربية.

وذكر أن محور فيصل سيكون طريق بديل لمحور الهرم والقادم من الأثرية لأعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الانفاق.