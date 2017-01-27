فرمان من ترامب بترحيل «المهاجرين غير الشرعيين» إلى بلادهما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، لافتًا إلى أنه حان الوقت لتوفير مليارات الدولارات التي تذهب للدول الأخرى من أجل الشعب الأمريكي.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر السنوي لقادة الحزب الجمهوري بالكونجرس أنه حان الوقت لتنفيذ أحلام الأمريكيين في حياة معيشية كريمة، واصفًا برنامج “أوباما كير” للتأمين الصحي بالفاشل والمأسوي، مؤكدًا أنه أعد خطة طموحة لإنقاذ الأسر الأمريكية من تكلفة التأمين الصحي الباهظة.

وأردف: “أنه حان الوقت ليكافح الرئيس من أجل البلاد، وسنضع حدًا من أجل منع المستفيدين منا وسندعم صناعة بلادنا وسنقوي اقتصادنا وسنعيد البنية التحتية المتهالكة وسنحمي حدودنا من المنفلتين واللاجئين”.