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6 مهازل جديدة في «لجان الامتحانات»
وزير التربية والتعليم - الدكتور الهلالي الشربيني

6 مهازل جديدة في «لجان الامتحانات»

الجمعة، 27 يناير 2017 12:12 م

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا كشفت خلاله عددا من الوقائع الجديدة داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول ، والتي كانت آخر يوم فيها أمس الخميس.

حيث قالت الوزارة في بيانها إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، قد تلقت غرفة بلاغ بقيام أحد الطلاب بتمزيق كراسة الإجابة الخاصة بمادة السكرتارية أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة طه ندا الثانوية التجارية التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية، بمحافظة دمياط .

كما أضافت الوزارة أن غرفة العمليات تلقت بلاغا آخر باقتحام مواطنان لجنة مدرسة دكران الإعدادية التابعة لإدارة أبو تيج التعليمية، بمحافظة أسيوط، والتعدى على رئيس اللجنة بالضرب؛ وذلك لمنعهم من دخول اللجنة.

وقالت الوزارة إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا ثالثا بضبط أحد المواطنين أثناء قيامه بإنتحال صفة طالب بالصف الثالث بلجنة مدرسة الحصنية الإعدادية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتأديته الامتحان بدلًا منه.

وتلقت العمليات بلاغًا رابعًا بتعدى أحد الطلاب بالصف الأول بمدرسة قها الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قها التعليمية، بمحافظة القليوبية، على ملاحظين لجنة الامتحانات، وذلك أثناء تأديته امتحان مادة التاريخ لمنعه من محاولة الغش باللجنة.

كما تلقت العمليات بلاغًا خامسًا بضبط بعض الطلاب أثناء قيامهم بالغش عن طريق التليفون المحمول خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظتى أسيوط والمنوفية.

وتلقت العمليات بلاغا سادسًا بضبط مواطن يؤدى الامتحان بدلًا من شقيقه الطالب بالصف الأول بلجنة مدرسة الثانوية الزراعية، بإدارة كفر الشيخ التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ.

وعلى الفور قرر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ، إحالة تلك الوقائع للتحقيق بالشئون القانونية، والمتابعة بالوزارة.

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