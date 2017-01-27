وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مسجد الجامع بأسوان لأداء صلاة الجمعة، يعقبها مشاركته فى فعاليات المؤتمر الوطنى الشهرى للشباب، الذى ترعاه مؤسسة الرئاسة، وبحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأكثر من ٢٣ وزيرا و١٧ رئيس حزب.

ومن المقرر، أن يشهد المؤتمر الوطنى للشباب، 8 جلسات عامة، بحضور عدد كبير من نواب الصعيد ورؤساء جامعات ومحافظى الصعيد، وسيناقش عددا كبيرا من القضايا، إضافة إلى عدد من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة سيتم إطلاقها فى الصعيد، بالإضافة إلى مناقشة “انتخابات المحليات” ودور المحليات فى الصعيد، والتمكين السياسى.