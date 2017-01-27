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«الداخلية»: استشهاد شرطي ومقتل 3 مسلحين بصحراء القاهرة
الشرطة المصرية ـ الامن ـ انفجار قنبلة

«الداخلية»: استشهاد شرطي ومقتل 3 مسلحين بصحراء القاهرة

الجمعة، 27 يناير 2017 12:09 م

أعلنت وزارة الداخلية اقتحام قوات الأمن لمنطقة جبلية بالقاهرة وتبادل لاطلاق الرصاص مع خارجين عن القانون، أسفر عن استشهاد رجل شرطة ومقتل 3 متهمين وضبط أسلحة ثقيلة.

وردت معلومات لقطاع مصلحة الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة مفادها قيام بعض العناصر الإجرامية الخطرة بإتخاذ المنطقة الجبلية المتاخمة لطريق العين السخنة بالكيلو 102 طريق القاهرة/السخنة وكراً لمزاولة نشاطهم المؤثم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف البؤرة ، وبوصول القوات قامت العناصر الإجرامية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف.

وأسفرت المواجهات المسلحة عن إستشهاد الرقيب عادل إمام على محمد من قوة إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة متأثراً بإصابته بطلق نارى، ومصرع ثلاث عناصر ” منصور سليمان سلمان سليم مقيم جنوب سيناء -  شخصان مجهولان “جارى تحديدهما”.

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