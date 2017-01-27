أخطرت الجهات الأمنية مسئولي النادي الأهلي برفضهم استضافة إحياء الألتراس ذكرى مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 فردًا من مشجعي القلعة الحمراء داخل ملعب التتش، وهى الذكرى التي يحرص جمهور الأهلي ومجموعة ألتراس أهلاوي على إحيائها في الأول من فبراير من كل عام.

وأكدت مصادر بالأهلي لـ«فيتو»، أن الأمن سيطلب من جماهير الأهلي في حالة الإصرار على أقامتها أن تقام بحديقة الفسطاط، كما حدث مع مجموعة ألتراس وايت نايتس العام الماضي.