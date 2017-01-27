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وزير الأوقاف: نشارك بكتب تواجه الفكر المتطرف في معرض الكتاب
وزير اﻻوقاف محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: نشارك بكتب تواجه الفكر المتطرف في معرض الكتاب

الجمعة، 27 يناير 2017 11:49 م

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة تشارك بعدد من الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، جزء منها يعالج الفكر المتطرف والإرهاب وتصحيح الأفكار الخاطئة، وجزء أخر متعلق بالمترجمات الأجنبية وهناك ترجمات لمعاني القرآن الكريم.

وأضاف في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز” على هامش مشاركته في معرض الكتاب، اليوم الجمعة، إن هناك تخفيضات هائلة في أسعار الكتب لدعم ونشر الفكر الإسلامي المستنير.

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