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النني ضمن تشكيل «فرانس فوتبول» للأسوأ في الأمم الأفريقية
محمد النني 1

النني ضمن تشكيل «فرانس فوتبول» للأسوأ في الأمم الأفريقية

الجمعة، 27 يناير 2017 11:41 م
متابعات

صنفت صحيفة “فرانس فوتبول” الشهيرة، محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، ضمن أسوأ 11 لاعبا في الدور الأول من “الكان” بعد انتهاء دور المجموعات، والذين لم يقدموا ما هو متوقع منهم.

وشهد تشكيل “فرانس فوتبول” تواجد 3 لاعبين من منتخب الجزائر، وهم عيسى ماندي، فوزي غلام ولاعب الوسط نبيل بن طالب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي: حارس المرمى: جوبوهو “كوت ديفوار”، الدفاع: سيرجي أورييه “كوت ديفوار”، عيسى ماندي “الجزائر”، إيريك بايلي “كوت ديفوار”، فوزي غلام “الجزائر”، الوسط: محمد النني “مصر”، نبيل بن طالب “الجزائر”، جون ميشيل سيري “كوت ديفوار”.

وتضمن التشكيل في الهجوم: كلينتون نجي “الكاميرون”، بيير إيمريك أوباميانج “الجابون”، فينسنت أبو بكر” الكاميرون”.

وكما يتضح يأتي المنتخب الإيفواري حامل اللقب الذي ودع البطولة من دورها الأول يسيطر بشكل ساحق بتواجد 4 لاعبين وعلى رأسهم إيريك بايلي نجم مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك في ظل حملة الانتقادات الواسعة التي تلحق باللاعب منذ بداية مبارياته مع المنتخب الوطني، في كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الجابون.

وكانت جماهير أرسنال قد حملت الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، مسئولية المستوى المتدني الذي ظهر به اللاعب، بسبب أداء كوبر الدفاعي مع المنتخب الوطني، حيث أرجحت الأمر إلى المهام الموكلة للنني بعدما تم تكليفه بمعاونة الرباعي الدفاعي، وهي طريقة عكسية لأداء الأرسنال الهجومي الذي يتألق من خلاله النني.

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