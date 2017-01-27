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عاملة إطفاء نرويجية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمالها ( صور )
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عاملة إطفاء نرويجية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمالها ( صور )

الجمعة، 27 يناير 2017 01:01 م

جذبت صورة عاملة الإطفاء النرويجية ” غان نارتين ” آلاف المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرها المتابعون أكثر نساء الإطفاء جاذبية في العالم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم نقلا عن صحيفة ” ديلي ميل “، تجمع الفتاة التي تبلغ من العمر 30 عامًا بين عملها كعاملة إطفاء ومهنتها الأخرى كمدربة لياقة بدنية في إحدى الصالات الرياضية، وتحرص باستمرار على نشر صور تدريباتها اليومية على موقع إنستجرام، حتى وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 50 ألف متابع”.

وفي تعليق لإحدى وسائل الإعلام قالت غان: “لقد أردت أن أعمل في مجال الإطفاء منذ أن كنت في التاسعة عشرة من عمري، ورغبت بأن أعيش حياة مليئة بالنشاط والعمل”.

وأضافت “عندما التحقت بعملي الجديد في مجال الإطفاء أصيبت والدتي بالذهول وسألتني حينذاك: وهل الفتيات يعملن في دائرة الإطفاء؟!، كل الناس يستغربون عملي هناك، لكني أعتبره عملا إنسانيا رائعا”.

عاملة اطفاء نرويجية

عاملة اطفاء نرويجية

عاملة اطفاء نرويجية

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