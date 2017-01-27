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"القوى العاملة" تتابع التحقيق في وفاة عامل مصري بالأردن
محمد سعفان وزير القوى العاملة‎

"القوى العاملة" تتابع التحقيق في وفاة عامل مصري بالأردن

الجمعة، 27 يناير 2017 10:49 ص
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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالأردن، بمتابعة التحقيق في وفاة العامل محمود فرغل محمد فرغل، فضلا عن متابعة مستحقاته بالضمان الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع القنصلية.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بالأردن أشرف محمود مصطفي اليوم /الجمعة/، يشير فيه إلي أنه جاري التحقيق وفاة العامل محمود فرغل، وذلك لوجود مواد سامة في الجثة، منوهاً أنه كان يقيم في منطقة الأزرق التابعة لمحافظة الزرقاء بالأردن، وهو من مواليد الناصرية بديرمواس بالمنيا، وعمره 36 عاما.

وذكر المستشار العمالي أنه يتابع مستحقات المتوفي بالضمان الاجتماعي، حيث يوجد تشابه في اسمه مع شخص أخر للتأكد منه، وفي حالة التأكد فإن للمتوفي 23 شهر تعويض دفعة واحدة قدره 565 دينارا أردنيا، أي ما يعادل 14 ألفا و900 جنيه مصري.

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