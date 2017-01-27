انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المغنية الشهيرة مادونا بسبب كلمتها خلال مسيرة نسائية مناهضة له مطلع هذا الأسبوع، واصفا تصريحاتها بـ”المثيرة للاشمئزاز”.

وقال ترامب فى تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة “هى مثيرة للاشمئزاز وأعتقد أنها تضر نفسها بشكل سيء للغاية. وأرى أنها تضر بتلك القضية بأكملها”.

وكانت مادونا قد أخبرت آلاف من المحتجين على رئاسة ترامب فى منتزه “ناشونال مول” بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن “بالفعل أنا غاضبة وساخطة. وهناك أفكار لنسف البيت الأبيض تراودنى، لكنى أعلم بأن هذا لن يغير من الأمر شيئا. لا يمكن لنا أن نسقط فى اليأس”.