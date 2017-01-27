مطلوب للدولة الإسلامية”.. عنوان وضعه تنظيم داعش عبر صفحات تابعة له على موقع الصور والرسائل “تيليغرام”، ناشرا تحته أسماء وعناوين وبيانات ضباط مصريين في الجيش والشرطة ومطالبا بقتلهم.

ونشر التنظيم صورا لهؤلاء الضباط وبجانبها شعاره والرتب والعناوين الخاصة بأصحابها، داعياً أتباعه إلى ملاحقتهم وقتلهم.

ورد مصدر أمني مصري على تلك العبارة بقوله، إنها حرب نفسية يشنها التنظيم للرد على ما يتعرض له في سيناء حاليا.

وأوضح المصدر، في تصريحات لشبكة “العربية.نت”، أن التنظيم الإرهابي يتعرض حاليا لأكبر عملية عسكرية في منطقة مزارع الزيتون جنوب مدينة العريش، حيث يقوم الجيش بقصف معاقله ومخازن سلاحه فيها، مكبدا التنظيم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.