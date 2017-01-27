قررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

أعلن ذلك المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور اليوم الجمعة، قائلا إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

ومن جانبها، اتخذت محافظة الإسكندرية والأجهزة التنفيذية الاستعدادات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار..

وتتعرض الإسكندرية حاليا لنوة “أنواء الكرم” وتستمر لمدة 7 أيام وتصاحبها رياح غربية وهي نوة غزيرة الأمطار.