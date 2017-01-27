لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 14 آخرين، نتيجة انقلاب مينى باص بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، وسنوافيكم التفاصيل.