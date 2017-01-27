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مصرع وإصابة 16 شخصاً في «انقلاب ميكروباص» بقنا
سيارة اسعاف ـ حادث تصادم‎

مصرع وإصابة 16 شخصاً في «انقلاب ميكروباص» بقنا

الجمعة، 27 يناير 2017 10:25 ص

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 14 آخرين، نتيجة انقلاب مينى باص بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، وسنوافيكم التفاصيل.

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