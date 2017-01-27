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الاستماع لأقوال «نجوم بوليوود» بقضية الصيد غير المشروع
سلمان خان

الاستماع لأقوال «نجوم بوليوود» بقضية الصيد غير المشروع

الجمعة، 27 يناير 2017 10:18 ص

وصل نجوم بوليوود سلمان خان، سيف علي خان، تابو، سونالي بيندري، نيلام، إلى ولاية جودبور، من أجل جلسة الاستماع في قضية الصيد غير المشروع المتهمين فيها بقتل حيوانات برية من محمية طبيعية.
القضية تعود إلى عام 1998، أثناء تصوير النجوم فيلمهم “Hum Saath Saath Hain”، وتم اتهامهم بعدها بالصيد غير المشروع، واتُهم سلمان بحمل الأسلحة ولكن تم تبرئته من المحكمة منذ أسابيع.
وقد وصل الفنانون الخمسة إلى جودبور ليستمع القاضي إلى أقوالهم اليوم بعد أن تم تأجيل الجلسة بسبب انشغالهم في أعمالهم الفنية.

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