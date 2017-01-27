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أمطار غزيرة على دمياط.. وإغلاق بوغاز الصيد بعزبة البرج
أمطار غزيرة فى العريش و شمال سيناء

أمطار غزيرة على دمياط.. وإغلاق بوغاز الصيد بعزبة البرج

الجمعة، 27 يناير 2017 10:18 ص
أ ش أ

تشهد محافظة دمياط منذ ليلة أمس وحتى اليوم أمطارا غزيرة وعواصف ورياح شديدة، مما أضطر المسئولين في مدينة عزبة البرج إلى إغلاق بوغاز الصيد، منعا لوقوع حوادث غرق أو اصطدام لسفن الصيد.

وقامت مديرية الأمن بتشديد الرقابة المرورية على الطرق الدولية والسريعة ومداخل المدن تجنبا لوقوع حوادث على الطرق، وتجنبا لأعمال التهريب، وأسرعت سيارات شفط المياه إلى الميادين والشوارع لشفط مياه الأمطار المتراكمة طوال الليل.

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