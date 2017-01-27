يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة بالمسجد “الجامع “بكورنيش النيل فى أسوان، كما يؤدي الصلاة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن ينطلق اليوم الجمعة فى محافظة أسوان المؤتمر الوطني الثاني الشهرى للشباب تحت شعار “ابدِعْ.. انطلق” بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجدير بالذكر، أن مسجد “الجامع” صرح إسلامى كبير على مستوى مصر.