 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 09:50 صباحاً
روابط سريعة
رئيس الحكومة ووفد وزاري يصلون إلى أسوان
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

رئيس الحكومة ووفد وزاري يصلون إلى أسوان

الجمعة، 27 يناير 2017 10:02 ص

وصل منذ قليل كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والدكتور جلال السعيد، وزير النقل، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إلى أسوان للمشاركة فى مؤتمر الشباب، والذى يبدأ اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينطلق اليوم الجمعة فى محافظة أسوان المؤتمر الوطني الثاني الشهرى للشباب تحت شعار “ابدِعْ.. انطلق” بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3