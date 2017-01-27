وصل منذ قليل كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والدكتور جلال السعيد، وزير النقل، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إلى أسوان للمشاركة فى مؤتمر الشباب، والذى يبدأ اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينطلق اليوم الجمعة فى محافظة أسوان المؤتمر الوطني الثاني الشهرى للشباب تحت شعار “ابدِعْ.. انطلق” بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.