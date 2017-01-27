لافروف: تأجيل «محادثات السلام» السورية في جنيفالجمعة، 27 يناير 2017 09:57 ص
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تأجيل محادثات السلام السورية في جنيف من 8 فبراير حتى نهاية الشهر، وذلك خلال اجتماع وفدًا من المعارضة السورية، اليوم الجمعة، في روسيا.
وحسبما أفادت “سبوتنيك” الروسية، أن اللقاء جاء في إطار تشاوري، عن المرحلة المقبلة من التحضيرات لمفاوضات “جينيف 4”، والتي تهدف إلى فتح باب العملية السياسية على مصراعيه.
وأعرب الوزير الروسي عن أمل بلاده بألا تقوم الأمم المتحدة بتأخير موعد عقد المفاوضات السورية — السورية مجددًا.
وأشار لافروف إلى أن الأعمال العسكرية في سوريا متوقفة في الوقت الحالي ولا توجد ذرائع لعدم الجلوس الى طاولة الحوار.
كما عبر الوزير عن ثقة روسيا من أن المفاوضات السورية يجب أن تركز على مسائل محددة بينها العمل على صياغة الدستور.
وقال لافروف إنه من غير الصحيح مقارنة المشروع الروسي للدستور السوري بالدستور الذي أعدته الولايات المتحدة للعراق مشيرا إلى أن الحديث يدور عن مقترح تم تسليمه للأطراف السورية دون محاولة فرضه عليهم.
وقال الوزير: “قبل أيام قال أحد المعارضين: إن الدستور يجب أن يكتبه السوريون بأنفسهم، وقد قارن هذا المشروع بالدستور الذي فرضه بول برينان على العراق”.
وتابع الوزير: “إنه موقف خاطئ جدا، لأن الحديث في العراق كان يجري عن محتلين صاغوا الدستور، وقد تم فرضه على الشعب العراقي”.
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