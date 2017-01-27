ارتفاع جماعي لمؤشرات «البورصة» في أسبوعالجمعة، 27 يناير 2017 09:55 ص
ارتفع أداء المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة 25 يناير وعيد الشرطة.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 2.22 % ليصل إلى مستوى 13091 نقطة، كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنحو 3.89 % ليصل إلى مستوى 478 نقطة.
وبحسب التقرير، فقد قفز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 4.7 % ليصل إلى مستوى 1181 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX20 متعدد الأوزان بنحو 0.4 % ليبلغ مستوى 12617 نقطة.
وذكر التقرير أن البورصة حققت خلال تعاملات الأسبوع مكاسب بلغت نحو 16 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 628.4 مليار جنيه مقابل 612.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بنسبة ارتفاع بلغت نسبته 2.6 %.
وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتبلغ نحو 5.4 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.25 مليار ورقة منفذة على 126 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.5 مليارات جنيه وكمية تداول 2.784 مليار ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وفيما يتعلق ببورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 21.4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9.2 مليون ورقة منفذة على 2.187 ألف عملية خلال الأسبوع.
ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 94.74 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.53 % خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 77.09 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 14.49 % والعرب على 8.43 % بعد استبعاد الصفقات.
وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 322.61 مليون جنيه خلال الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 6.04 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 43.85 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.15 % وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 17.33 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وفى سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 294 ملايين جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات خلال الأسبوع 274 ألف سند.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
بالفيديو.. أفضل مواقع تعليم البرمجة
تمثل البرمجة النسبة الأكبر من أفضل 10 وظائف مطلوبة في سوق العمل في السنوات العشر القادمة، وفقاً لموقع “لينكد إن”، وشركة “مايكروسوفت”. إذا كنت تريد تعلم البرمجة، ...Thu, 26 Jan 2017 18:32:27 GMT
-
تفاصيل لقاء وفد «حماس» مع رئيس المخابرات المصرية
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مساء الخميس أن وفدها بقيادة إسماعيل هنية بحث مع رئيس المخابرات المصرية ملف المصالحة الفلسطينية وأوضاع قطاع غزة، والوضع ...Fri, 27 Jan 2017 06:57:07 GMT
-
أكثر من 600 كلب يتزلجون جبال التشيك في سباق سنوي
تواصل نحو 80 من فرق الكلاب من أنحاء أوروبا التنافس في سباق سنوي للتزلج يستمر أربعة أيام في سلسلة جبال أورليك بجمهورية التشيك. والسباق الذي تقطع فيه الفرق 239 كيلومترا ...Fri, 27 Jan 2017 06:57:07 GMT
-
بشرى للمرضى .. قريبا طرح كلى صناعية بالأسواق
... / في بشرى سارة لمرضى الفشل الكلوي المزمن الذين تجبرهم ظروفهم المرضية للخضوع لساعات طويلة ومؤلمة للغسيل الكلوي في المستشفى، فقد نجح علماء أمريكيون في تطوير كلى ...Fri, 27 Jan 2017 06:44:22 GMT
-
اكتشاف كهف سري يعود للقرن الـ19 بنوتنجهام
أصيب مجموعة من الطلاب البريطانيين بالدهشة عندما وجدوا “كهفاً سرياً” يعود تاريخه إلى 200 عام مضت مخبأ تحت قبو منزل طلاب مستأجر في شيروود، بمدينة نوتنجهام ...Fri, 27 Jan 2017 06:44:22 GMT
-
مليون دولار تعويض لطالبة منعتها المعلمة من التوجه للحمامFri, 27 Jan 2017 06:44:22 GMT
-
الدنمارك تعتزم إرسال فرقاطة للمشاركة في محاربة تنظيم "داعش"
أعلن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن أن بلاده سترسل فرقاطة “بيتر فيليموس” إلى البحر المتوسط لإشراكها في عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد “داعش”. ...Fri, 27 Jan 2017 06:44:22 GMT
-
انطلاق مسابقة ملكة جمال الكون في مانيلا
تجمعت أكثر من 86 مرشحة من جميع أنحاء العالم في مانيلا يوم الخميس للمنافسة في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستتوج باختيار الملكة في العاصمة الفلبينية يوم الإثنين. واكتظ ...Fri, 27 Jan 2017 06:31:02 GMT