ارتفع أداء المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 2.22 % ليصل إلى مستوى 13091 نقطة، كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنحو 3.89 % ليصل إلى مستوى 478 نقطة.

وبحسب التقرير، فقد قفز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 4.7 % ليصل إلى مستوى 1181 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX20 متعدد الأوزان بنحو 0.4 % ليبلغ مستوى 12617 نقطة.

وذكر التقرير أن البورصة حققت خلال تعاملات الأسبوع مكاسب بلغت نحو 16 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 628.4 مليار جنيه مقابل 612.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بنسبة ارتفاع بلغت نسبته 2.6 %.

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتبلغ نحو 5.4 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.25 مليار ورقة منفذة على 126 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.5 مليارات جنيه وكمية تداول 2.784 مليار ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق ببورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 21.4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9.2 مليون ورقة منفذة على 2.187 ألف عملية خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 94.74 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.53 % خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 77.09 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 14.49 % والعرب على 8.43 % بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 322.61 مليون جنيه خلال الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 6.04 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 43.85 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.15 % وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 17.33 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 294 ملايين جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات خلال الأسبوع 274 ألف سند.