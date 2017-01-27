يواجه اليوم الجمعة فى السادسة مساء فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي نظيره الزمالك، فى إطار الجولة السادسة بالدورة المجمعة الأولى لنهائيات الدورى الممتاز على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما تشهد هذه الجولة مباريات بين سموحة مع طلائع الجيش على نفس الصالة، فيما يتقابل الطيران مع بتروجت، والشرقية للدخان مع سبورتنج على صالة اتحاد الشرطة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول حتى الآن برصيد 15 نقطة، يليه طلائع الجيش فى المركز الثانى بنفس الرصيد، والزمالك فى المركز الثالث بـ9 نقاط .